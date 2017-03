Stockholm: Två skjutna i Kista

Två män har anträffats skottskadade i Kista vid 22-tiden. Polisen har inlett en förundersökning om försök till mord. Det finns ännu inga uppgifter om hur svårt skadade de båda är. och platsen har spärrats av för teknisk undersökning.

Both comments and pings are currently closed.