Malmö: Stulen bil anträffad i vattnet



Foto: Fritz Schibli / FZ Webbfilm

Samtal inkom på förmiddagen om iakttagelser att en bil låg i vattnet i Limhamn. Polis, ambulans samt räddningstjänst skickades till platsen. Räddningstjänstens dykare gav sig ut i vattnet, till bilen, och konstaterar att det inte finns några människor i den. Enligt polisen ska fordonet ha anmälts som stulet i slutet av februari.

