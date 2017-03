Norrköping: Utsläpp i Motala ström

Räddningstjänsten larmades på förmiddagen till Motala ström vid Saltängsbron där man hade någon form av utsläpp. Enligt Räddningstjänsten handlar det om ett okänt ämne som läcker från en dagvattenledning. För att begränsa läckan har länsar lagts ut i vattnet.

Both comments and pings are currently closed.