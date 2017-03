Säter: En person omkom vid brand

En person omkom i kväll vid en villabrand i Arkhyttan utanför Stora Skedvid, Säter. Räddningstjänsten larmades till en rökutveckling från taket på villan och när man kom på plats var byggnaden i det närmaste övertänd. En person har anträffats död i huset.

