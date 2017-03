Olofström: En död vid knivbråk

Polisen skickades på eftermiddagen till en plats strax utanför Olofström med anledning av ett misstänkt våldsbrott. På platsen anträffas två skadade personer. En av dem förs med ambulans till sjukhus och den andra behandlas på plats för att sedan gripas. Platsen spärras av och en förundersökning inleds. Polisen uppger ikväll att den person som fördes till sjukhus konstaterades senare avliden. Både den avlidne och den misstänkte är pojkar under 15 år och därför omhändertas den misstänkte av socialtjänsten. Polisen arbetar under kvällen med bland annat en teknisk undersökning på den plats utanför Olofström där de två skadade pojkarna anträffades. Förhör har hållits under kvällen men inte med den misstänkte. Misstankarna är mord alternativt dråp. Det är inledningsvis okänt hur de inblandade skadats.

