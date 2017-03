Växjö: Frontalkrock på riksväg 27

En frontalkrock mellan två personbilar har inträffat på riksväg 27 nära Ingelstad utanför Växjö. Vid olyckan ska ett av fordonen ha hamnat i diket medans ett står kvar på vägen. Utryckningsfordon är på väg till platsen.

