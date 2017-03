Skellefteå: Skoterolycka

En flicka ska ha ramlat av en skoter i Fällfors utanför Skellefteå. Räddningstjänsten hjälpte flickan att få skotern och pulkan till farbar väg. Polis är på väg till sjukhuset för att dokumentera olyckan och kontrollera hur flickan mår.

