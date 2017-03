Hallstahammar: Trafikolycka på E18

En trafikolycka har inträffat mellan flera fordon på E18 vid trafikplats Sörstafors utanför Hallstahammar. Räddningsenheter är på väg till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om skadeläget på de inblandade.

