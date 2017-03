Göteborg: Man misshandlad

Polis larmades ikväll till Nordstadstorget med anledning av att någon ska blivit skuren i ansiktet. En 18-årig kille har blivit skuren i hakan av en man i 30-årsåldern med en sönderslagen flaska. Killen körs till Östra sjukhuset och mannen anträffas strax efter vid Barken Viking och är kraftigt berusad. Han omhändertas för fylleri och kommer att höras när han nyktrat till.

