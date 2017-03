Umeå: Stulen bil stoppad

Polisen kunde i natt få stopp på en bil efter ett kort efterföljande på Hoppets gränd i Umeå. När fordonet straxt efter körde in i en snödriva kunde man konstatera att föraren som saknade körkort var drogpåverkad och fordonet ska även ha varit anmält stulet.

