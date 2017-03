Katrineholm: Flera bränder under natten

Sammanlagt har fyra bilar brunnit i Katrineholm under natten, tre stycken ute på riksväg 56 samt en inne i centrala delarna av Katrineholm, En av bilarna på riksväg 56 skall enligt uppgift ha brunnit förut vid tidigare tillfälle. Inga spår efter någon gärningsman och en anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats. Det första larmet inkom 03.41. Det har även brunnit en byggbarack på Duveholmsskolan klockan 05.58. Vad som orsakat branden är för närvarande oklart. Det har även kommit in ett samtal om en brand i en container vid Djulöbadet. Patrullerna jobbar fortfarande med bränderna och in nuläget har man inga fler uppgifter uppger polisen straxt före sju.

