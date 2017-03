Falun: Singelolycka utanför Sågmyra

En singelolycka har inträffat i närheten av Gopa öster om Sågmyra utanför Bjursås. En personbil har kört av vägen och hamnat på taket i diket. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska en person vara skadad och räddningsenheter är på väg till platsen.

