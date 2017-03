Malmö: Person anträffad skottskadad

En man har anträffats skottskadad i en trappuppgång i Fosie, Malmö. Personen var vaken och talbar och fördes med ambulans till sjukhus. Övriga omständigheter är i nuläget oklara. Polis finns på plats och har spärrat av ett område för att säkra eventuella spår. Den skadade personen är en man, född 89. Tekniker är skickad till platsen för att säkra eventuella spår. Dörrknackning pågår i området. Ingen misstänkt gärningsman finns i nuläget

