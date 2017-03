Motala: Försvunnen person

Polisen letar efter en försvunnen kvinna i Motala och behöver hjälp med iakttagelser. Kvinnan gick ut på en promenad vid lunchtid och har inte kommit tillbaka. Hon anmäldes försvunnen av sin dotter strax efter kl.18.00 i kväll. Den försvunne är brasiliansk medborgare och i 65 årsåldern. Hon pratar ingen svenska. Hon är klädd i svart jacka med blå ränder, vit t-shirt under, mörkblå mysbyxor samt gråsvarta Pumaskor. Hon brukar röra sig mellan Varamon och Bråstorp. I nuläget är det lite oklart hur bra hon hittar i området.

Both comments and pings are currently closed.