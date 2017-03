Malmö: Person föll från 4:e våningen

Polis och ambulans larmades vid 01.30-tiden till Vitemöllegatan i Malmö med anledning av att en person fallit ut från en lägenhet på 4:e våningen. En man anträffades på marken och fördes med ambulans till sjukhus. Två personer är hämtade till förhör för att man ska försöka få klarhet i vad som inträffat

Both comments and pings are currently closed.