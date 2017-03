Eda: Singelolycka utanför Åmotfors

En singelolycka inträffade vid 01-tiden vid Vittensten norr om Åmotfors. Två personer ska enligt polisen ha färdats i fordonet och båda kördes i ambulans till sjukhus. Föraren ska även vara misstänkt för rattfylleri uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.