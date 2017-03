Höör: Singelolycka i Norra Rörum

En singelolycka inträffade vid femtiden på Tyringevägen i Norra Rörum. Enligt uppgifter ska en personbil kört av vägen och blivit liggande på sidan i en trädgård. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och det finns i nuläget inga uppgifter om eventuella personskador.

