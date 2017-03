Malmö: Brand i biltvätt

Räddningstjänsten larmades i natt till en anlagd brand i biltvättsföretag på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Enligt polisen ska det vara en fullt utvecklad brand och räddningstjänsten håller på att evakuera boende som bor i samma fastighet.

