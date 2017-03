Kristinehamn: Lastbilschaufför omkom

Uppdatering: Det var en lastbil med släp som stod stilla på en parkeringsficka på E18 öster om Kristinehamn då en annan lastbil körde in i släpet på den stillastående lastbilen. Föraren av lastbilen som körde in i släpet omkom i samband med olyckan uppger polisen.

