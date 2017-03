Surahammar: Inbrott i Järnaffär

Polis skickades i natt till Enbärsvägen 11 i Surahammar med anledning av ett inbrott i en järnaffär. Någon har krossat fönster till butiken och tillgripit maskiner för ett värde av ca 50 000sek. Flera patruller har sökt i området utan att anträffa några gärningsmän. En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats. Entrén till butiken är avspärrad och man kommer att genomföra en teknisk undersökning på platsen.

