Malmö: Man skjuten

Flera personer kontaktade på eftermiddagen polisen och berättade att en man blivit skjuten utanför en restaurang på Ystadvägen. Polispatruller skickades till platsen som strax därefter spärras av. Förhör med vittnen påbörjas och spaning påbörjas i närområdet. Det är inledningsvis okänt vilka skador den skjutne fått. Mannen förs med ambulans till sjukhus. Tekniker budas till platsen.

Both comments and pings are currently closed.