Västerås: Lastbil körde in i bro

Räddningstjänst och polis kallades i natt till E18 till Hällamotet där ett lastbilsekipage slagit i bron. Olyckan orsakade problem i trafiken på E18, från Trafikplats Talltorpsmotet till Kranbyggargatan i riktning mot Enköping uppger Trafikverket. Ingen person uppges ha kommit till skada vid händelsen.

Both comments and pings are currently closed.