Lycksele: Rökutveckling i villa

Räddningstjänsten larmades på eftermiddagen till en villa i Västra Örträsk där man hade rökutveckling. Enligt uppgifter ska det vara någon form av plastföremål som blivit kvarglömt på en spis. Ingen person uppges ha kommit till skada vid händelsen.

