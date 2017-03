Skellefteå: Rökutveckling i trapphus

Räddningstjänsten larmades straxt före halv ett till ett bostadshus på Kågevägen i Skellefteå där man hade rökutveckling i ett trapphus. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska röken ha kommit från en lägenhet.

