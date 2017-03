Skellefteå: En förd till sjukhus

Uppdatering: Enligt uppgifter ska en person ha förts till sjukhus i samband med rökutvecklingen på Kågevägen i Skellefteå. Det ska ha brunnit i en lägenhet och branden ska troligen ha orsakats av sängrökning. Något som polisen ännu inte kunnat bekräfta.

Both comments and pings are currently closed.