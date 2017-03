Helsingborg: Mindre brandtillbud i radhus

Polis och räddningstjänst kallades ikväll till Annerovägen med anledning av en brand i ett radhus. Det visade sig att det brunnit i en hoverboard och att branden var släckt innan räddningstjänsten kom till platsen. En anmälan om brand utan misstanke om brott har tagits upp.

