Norrköping: Polisinsats i Hageby

Vid 13.30-tiden påbörjade polisen en rutinmässig tillsyn av en butik i Hageby. Avsikten med tillsynen var att kontrollera huruvida verksamheten sköttes i enlighet med gällande lagstiftning. Under insatsen uppstod ett antal brottsmisstankar. En misstanke gäller brott mot lotterilagen, en misstanke gäller brott mot tobakslagen och en misstanke gäller brott mot alkohollagen. I samband med att dessa misstankar uppstod påträffades föremål som kopplas till misstankarna och utredningen av dem. Vilka föremål det rör sig om kan inte offentliggöras i detta tidiga skede av utredningen. I sammanhanget bör det betonas att någon analys av de beslagtagna föremålen ännu inte är genomförd. Under eftermiddagen har ett flertal omfattande utredningsåtgärder vidtagits av poliser med skiftande kompetenser. Bland annat har en brottsplatsundersökning genomförts. En man i 40-årsåldern greps under insatsen. Mannen fördes till polisstationen för förhör och efter förhöret föredrogs ärendet för åklagare. Åklagare fattade beslut om att anhålla mannen.

