Växjö: Älgolycka på riksväg 30

En älgolycka inträffade ikväll på riksväg 30 nära Tunatorp. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska två personbilar samt en älg varit inblandade i händelsen. Om någon person behövde föras till sjukhus har ännu inte framkommit.

