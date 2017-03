Österåker: Skottlossning i Åkersberga

Flera polispatruller larmades ikväll till en plats i Åkersberga, Stockholm där det ska ha förekommit skottlossning. Flera personer har setts lämna platsen i en bil. Två personer ska ha anträffats knivskurna och en tredje med andra skador. Ingen av de skadade ska dock enligt polisen ha några skottskador.

