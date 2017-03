Vingåker: Misstänkt farligt föremål

Strax efter klockan 07 i dag upptäckte Postnord i Vingåker en försändelse som väckte misstankar om att det kunde innehålla något farligt ämne. Personalen ringde polisen, och personalen beordrades att hålla sig undan från försändelsen. Lokalen spärrades av för att inte fler skulle kunna komma i kontakt med försändelsen. Polisen har kontaktat bombskyddet i Stockholm som är på väg till platsen. Ingen har skadats, men tio personer har sanerats och har förts till Kullbergska sjukhuset i Katrineholm för kontroll. Det finns inga rapporter om att någon ska vara skadad.

Both comments and pings are currently closed.