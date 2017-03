Alingsås: Lägenhetsbrand

Räddningstjänst och polis kallas till en lägenhetsbrand på Sjömansvägen Stocklycka ikväll. Enligt uppgift har en granne upptäckt att det branni en lägenhet. Räddningstjänsten arbetade med att släcka branden. Ingen person har kommit till skada vid branden och det är oklart hur branden uppstått uppger polisen.

