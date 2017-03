Kristinehamn: Trafikolycka på E18

En trafikolycka inträffade straxt före halv sex på E18 vid gränsen mot Karlskoga öster om Kristinehamn. Enligt uppgifter ska tre personbilar vara inblandade i olyckan och det finns i skrivande stund inga uppgifter om skadeläget på de drabbade.

