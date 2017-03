Enköping: Rökfylld villa

Räddningstjänsten larmades i natt till en villa på Svanvägen i Ekolsund där huset var rökfyllt. Vad som orsakat rökutvecklingen finns i skrivande stund inga uppgifter om och heller inte om någon person kommit till skada.

