Umeå: En skadad vid större bråk

Flera polispatruller kallades i natt till Laboratorievägen på Ålidhem i Umeå där flera personer börjat bråka. Vakthavande polisbefäl uppger att en person ska ha förts till sjukhus med en sårskada i huvudet. Ingen misstänkt gärningsman ska kunnat gripas.

Both comments and pings are currently closed.