Västervik: Singelolycka utanför Ukna

En singelolycka inträffade straxt före sex på Skedshultsvägen mellan Ukna och Skedshult. Det har inte framkommit om någon person behövde föras till sjukhus men både ambulans och räddningstjänst kallades till platsen.

