Lindesberg: Bråk på flyktingboende

En man greps i natt av polisen misstänkt för mordförsök efter att ha angripit en annan man med någon form av tillhygge på flyktingförläggningen i Storå norr om Lindesberg. Den skadade har förts till sjukhus. Vilka skador denne har ådragit sig är ännu oklart.

