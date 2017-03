Tierp: Anlagda bränder

Straxt före tre larmades räddningstjänsten till en brand i en container på Grevegatan i Tierp. En kort stund senare började en släpkärra att brinna på Fiskvägen. Bärnderna var snabbt släckta och polisen misstänker att båda bränderna var anlagda.

Both comments and pings are currently closed.