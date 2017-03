Nybro: Singelolycka på riksväg 31

En singelolycka inträffade på morgonen på riksväg 31 straxt norr om Nybro. Det är ännu oklart om någon person kom till skada men både ambulans och räddningstjänst larmades ut till platsen. Trafikverket uppgav straxt före sju att det var begränsad framkomlighet vid platsen.

Both comments and pings are currently closed.