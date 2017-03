Eda: Person fast under träd

Räddningstjänst samt ambulans larmades på förmiddagen till Skällarbyn där man anträffat en person fastklämd under ett träd. Vilka skador den drabbade har ådragit sig är ännu okänt. Uppdatering: Enligt polisen ska mannen inte ha varit fastklämd under något träd vid framkomsten utan drabbats av sjukdom i samband med trädfällningen.

