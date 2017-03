Härjedalen: Lavin gick vid Ramudberget

En lavin har gått vid Ramudberget nära Bruksvallarna i Härjedalen. Det finns ännu inga uppgifter om någon person har kommit till skada. Fjällräddare är larmade för att tillsammans med pistörer undersöka området. Även samverkan med norska myndigheter pågår för att om möjligt få tillgång till helikopter uppger polisen.

