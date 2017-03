Norrköping: Förorten brinner



”Förorten brinner” eller ”När bilar brinner” för oss alla till de rubriker som finns i de flesta media varje dag. Det också två rubriker på föreläsningar den senaste veckan.

Linköpings Universitet har, vid Campus Norrköping, en professor i socialt arbete som studerat utanförskap och kanske främst ungdomars ”uppror” under nu drygt 20 år. Det är Magnus Dahlstedt som i slutet av 1990-talet började forska i utanförskapet och som först resulterade i en avhandling 2005 som fått rubriken ”Reserverad demokrati”. Magnus är numera professor och den senaste veckan har vi haft möjlighet att lyssna till honom vid två olika föreläsningar. Först var det en föreläsning, med frågor, på drygt en timme och sedan en ”kortvariant” på 20 minuter i samband med Campus Norrköpings 20-årsjubileum under lördagen.

I början av sin forskning, slutet av 1990-talet, så besökte Magnus vad han anonymt kallar för ”Orten” och mötte där Isak som är en svart svensk. Ett citat från den första träffen som Magnus återkommer till är ”Vi är hela tiden invandrare, invandrare, invandrare. På grund av vår hudfärg”. Samtidigt så var Isak bekymrad för sina barn som fötts i Sverige och som alltid är och blir svenskar, men som döms för sin hudfärg.

Under sin forskning har Magnus Dahlstedt återvänt till ”Orten” flera gånger och pekar i sin föreläsning på besök 2006 då det var i efterdyningarna av bränder i Paris och en debatt om möjligheterna av att det också skulle drabba Sverige. Ungdomarna protesterade då mot nedskärningar i välfärden och bland annat ett indraget gym vållade stora protester. Han har också haft samtal med företrädare för polis, socialtjänst, skola, föreningar och ungdomar! I ett av föredragen så förklarade han att de verkar ”finnas på olika planeter”!

En bild som sätter sig på näthinnan är när han visar citat från intervjuer och där ett citat om en ungdom gjort ett inbrott så sa man förr i tiden skrivit ” Karlsson har svårigheter i sin fritid beroende på brister i …….. det saknas fritidsgårdar i området osv.” Då var det brister i samhället som det pekades på men idag så pekas det på brister i Karlssons uppväxt och följaktligen honom själv som ensam skuldbärare till situationen. Det finns i Magnus Dahlstedts föreläsning många exempel på varför ”Förorten brinner” eller varför ”Bilar brinner” och han återvänder i sina sammanfattningar till de frågor som han redan i slutet av 90-talet mötte i mötet med Isak, men som fortfarande är lika aktuella: ”Hur kommer det sig att unga som föds som en del av samhället ändå ses och behandlas som en del av dess skuggsida”? Friktioner kommer att kvarstå så länge som ”De är en del av Vi men fortsätter ses som De”.

De farhågor som Isak tog upp redan i slutet av 90-talet är idag det som sker runt om i landet. Bränder! Magnus säger i en av sina föreläsningar att ”bränder finns i Orten men framför allt inombords hos de som bor”. En summering kan också vara att man idag inte ser på individens problem utan på ”områdets” och ”ortens” problem. Vi ser inte personens problem utan ser till grupper i stället. Eller som Magnus säger ”Arbetslöshet är inte problemet utan det är den arbetslöse som är problem”! Välfärdssamhället är inte längre samhällets utan det har blivit individens ansvar. Ungdomar upplever att utpekande och dess konsekvenser är ett huvudproblem. Text & foto: Sven Åke Molund

