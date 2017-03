Arvika: Trafiklolycka på väg 172

Ambulans och räddningstjänst larmades straxt efter ett till länsväg 172 mellan Arvika och Jössefors där det inträffat en trafikolycka mellan två personbilar. Det finns i skrivande stund inga uppgifter om eventuella personskador.

