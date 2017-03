Knivsta: Smash and grab i Alsike

Straxt före ett larmades polisen om en smash and grab kupp mot en pizzeria på Gränsgatan i Alsike utanför Knivsta. En lastbil ska ha använts som murbräcka för att forcera entrén till pizzerian uppger polisen. Vad som har tillgripits är ännu oklart och polisen uppger att lastbilen ska ha varit anmäld stulen sedan tidigare från Arlandastad.

Both comments and pings are currently closed.