Katrineholm: Bil stoppad efter efterföljande

I samband med att en personbil begått diverse trafikbrott och därmed drog till sig polisernas uppmärksamhet startades ett efterföljande då föraren vägrade stanna i natt. Färden gick snabbt ut från centrala Katrineholm och slutade i norra Östergötland i ett dike/damm. Ingen kom till skada vid händelsen. Bilen visade sig vara stulen och falskskyltad. Föraren, 33 år, misstänks för stöld av motorfordon, märkesförfalskning ( falskyltande bilen), drograttfylleri, grov vårdslöshet i trafik samt grov olovlig körning. Den kvinliga passageraren som i nuläget är okänd misstänks för delaktighet i bilstölden. Båda har förts till polisarrest i Katrineholm där förhör väntar

