Dorotea: Lavin gick i Borgafjäll

Enligt preliminära uppgifter har två skoterförare utlöst en lavin vid Borgafjäll, Gubbsjöklumpen. Den ena föraren har dragits med i lavinen och håller på att grävas fram av personer på plats. Polisens vakthavande befäl har beslutat om fjällräddning med stöd av lag om skydd om olyckor (LSO). Fjällräddare är larmade och ambulans åker från Vilhelmina. Arbete pågår med att försöka lokalisera en helikopter med vettig framkörningstid som kan åka mot platsen. Uppdatering: Den person som hamnat under snön har kunnat grävas fram. Skadeläge är okänt uppger polisen på sin sida. Uppdatering kl 12:06 Läkare från ambulanshelikoptern har undersökt mannen, som är i 25-års åldern, och konstaterat att det inte finns något vårdbehov. Detta trots att mannen varit fast under snön i lavinen. Det saknas ingen annan person i lavinen som beskrivs vara ca 300 m bred. Fjällräddarna på plats avslutar insatsen och övriga larmade fjällräddare återkallas.

