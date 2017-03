Lycksele: Tre personer omkom

Uppdatering: Tre personer omkom på eftermiddagen vid en trafikolycka på E12 nära Betsele utanför Lycksele. Sammanlagt var nio personer inblandade i olyckan uppger polisen. Vägen vid olycksplatsen stängdes av under räddningsabetet och trafiken fick dirigeras om på alternativa vägar. Vägen kommer enligt polisen att vara avstängd under större delen av eftermiddagen.

Both comments and pings are currently closed.