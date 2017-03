Västerås: Persontåg spårade ur

Ett persontåg har spårat ur straxt väster om Västerås. Enligt uppgifter ska tåget kommit in på ett sidospår och därefter kört in i en stoppkloss. Inga personer uppges ha kommit till skada men stora störningar i tågtrafiken har uppstått.

