Norrköping: Stor polisinsats i city

En stor polisinsats pågår i centrala Norrköping nära Kristinagatan. Ett par kvarter har spärrats av och ett 10-tal polispatruller är på plats. Även ambulans. Polisen kommenterar för närvarande inte vad som har inträffat men enligt ännu obekräftade uppgifter ska det röra sig om ett grovt våldsbrott. Uppdatering: Enligt uppgifter ska minst en person ha förts till sjukhus med ambulans. Ett större område är avspärrat. Uppdatering: Enligt uppgifter ska det ha varit ett större bråk på platsen. Tre personer uppges ha förts till sjukhus med okända skador.

Both comments and pings are currently closed.