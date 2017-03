Härjedalen: Singelolycka på väg 84

En singelolycka inträffade i natt på riksväg 84 nordväst om Tänndalen nära Norska gränsen. Enligt uppgifter ska tre personer ha färdats i fordonet och en av dessa uppges ha skadats och förts till sjukhus.

