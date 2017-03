Göteborg: Båtbrand vid Gullbergs kaj

En båt förtöjd på Gullbergs Strandgatan i Göteborg brinner kraftigt. Båten ska vara ca 20 meter lång och branden som började straxt före sex bekämpas nu av ett 20-tal brandmän. Det finns inga uppgifter om någon person har kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.